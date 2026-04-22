Bisedimet SHBA-Iran mund të zhvillohen brenda tri ditëve të ardhshme
Kështu ka raportuar të mërkurën New York Post, duke cituar burime të paidentifikuara pakistaneze dhe presidentin Donald Trump.
"Është e mundur!", thuhet se i tha Trump gazetës Post me anë të një mesazhi, kur u pyet për burimet në Pakistan - i cili ndërmjetësoi raundin e parë të bisedimeve - duke thënë se një raund i dytë "pritet në Islamabad brenda 36 deri në 72 orëve të ardhshme".
Trump të martën zgjati një armëpushim dy-javor në luftë pikërisht kur ai po skadonte.
Dhe një media dixhitale lajmesh në Pakistan, News Post, raportoi afatin kohor tre-ditor për më shumë bisedime pa një burim ose detaje të mëtejshme, përcjell Telegrafi.
Lajmi vjen në kohën kur Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit sekuestruan dy anije në Ngushticën e Hormuzit më herët gjatë ditës.
Teherani ka mbyllur kryesisht rrugën ujore përmes së cilës transportohet rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë dhe gaz.
Dhe kjo ishte hera e parë që nga bllokada që Republika Islamike kishte sekuestruar anije në ngushticë. /Telegrafi/