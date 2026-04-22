Çfarë dihet për anijet kontejnerë të sulmuara nga Irani?
Dy anije evropiane me kontejnerë janë sulmuar gjatë kalimit në Ngushticën e Hormuzit.
Sky News raporton se anijet janë MSC Francesca dhe Epaminondas.
Qendra e Operacioneve Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) tha se të dy anijet me kontejnerë janë qëlluar nga një anije luftarake (gunboat).
MSC Francesca operohet nga MSC, një kompani me bazë në Zvicër që menaxhon flotën më të madhe të anijeve me kontejnerë në botë.
Epaminondas është në pronësi të kompanisë greke Kalmar Maritime.
Të dy anijet po udhëtonin drejt lindjes, në drejtim të Gjirit të Omanit, herët këtë mëngjes kur u sulmuan.
Të dhënat e MarineTraffic të Mbretërisë së Bashkuar tregojnë se të dyja anijet e kaluan ngushticën me sistemet e tyre të gjurmimit të fikura, përpara se t’i aktivizonin sërish rreth kohës kur ndodhën sulmet.
Një anije e tretë me kontejnerë ndodhej në të njëjtën zonë në atë kohë, dhe të dhënat e saj të gjurmimit sugjerojnë se mund të jetë shënjestruar gjithashtu.
UKMTO tha se një anije mallrash që po dilte nga zona u qëllua rreth tetë milje detare në perëndim të Iranit, por më pas u ndal në ujë dhe të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të sigurt dhe të llogaritur.
Në një përditësim të veçantë, u tha se një anije me kontejnerë ka pësuar “dëme të mëdha” pasi iu afrua nga një anije luftarake e Gardës Revolucionare Iraniane (IRGC) rreth 15 milje detare në verilindje të Omanit, e cila hapi zjarr dhe goditi urën e anijes. /Telegrafi/