SHBA konfirmon raundin e dytë të bisedimeve me Iranin
Sipas raportimeve, SHBA-të po dërgojnë zyrtarë për bisedime me ministrin e jashtëm iranian në Pakistan.
I dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe Jared Kushner, dhëndri i Trumpit, po dërgohen në Islamabad.
Por zëvendëspresidenti JD Vance, i cili udhëhoqi delegacionin amerikan herën e fundit, nuk do të shkojë.
Media shtetërore iraniane tha se ministri i jashtëm Abbas Araghchi po shkon gjithashtu në Pakistan.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, Irani ka kërkuar takime të reja ballë për ballë.
Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump, përjashtoi përdorimin e armëve bërthamore në Iran, duke thënë se nuk ka nevojë .
“Pse do të përdorja një armë bërthamore kur ne i kemi shkatërruar plotësisht”, tha Trump në Zyrën Ovale. /Telegrafi/
