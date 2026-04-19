JD Vance do të udhëheqë ekipin negociator të SHBA-së në Pakistan
JD Vance do të udhëheqë delegacionet amerikane për bisedimet e paqes me Iranin, raporton ABC News, duke cituar ambasadorin e SHBA-së në OKB, Mike Waltz.
Kjo vjen menjëherë pasi Donald Trump konfirmoi se do të mbahet një raund i dytë bisedimesh, me negociatorët që pritet të mbërrijnë në Pakistan nesër, transmeton Telegrafi.
Zëvendëspresidenti gjithashtu kishte udhëhequr delegacionin në raundin e parë të pasuksesshëm pasi udhëheqësit e mbetur të Teheranit e shtynë atë të përfshihej, pasi ai konsiderohet anti-luftë, raportoi Reuters.
Trump kishte folur gjithashtu me ABC News para fjalimit të tij të fundit në mediat sociale, duke mbajtur një ton optimist.
Një marrëveshje do të arrihet "në një mënyrë ose në një tjetër... në mënyrën e mirë ose në mënyrën e vështirë", tha ai në një intervistë. /Telegrafi/