'Jo më zotëri djalë i mirë' - Trump përsërit kërcënimin për të 'rrëzuar' termocentralet dhe urat e Iranit
Donald Trump ka përsëritur kërcënimin e tij për të "rrëzuar" termocentralet dhe urat e Iranit, nëse regjimi iranian nuk arrin një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
Ai gjithashtu ka zbuluar se po dërgon përfaqësues përsëri në Pakistan për bisedime të mëtejshme paqeje. Delegacioni amerikan do të mbërrijë atje nesër në mbrëmje, sipas Trump, transmeton Telegrafi.
Në një postim të gjatë në platformën e tij Truth Social në minutat e fundit, presidenti amerikan i përgjigjet drejtpërdrejt mbylljes së Ngushticës së Hormuzit nga Irani përsëri dje, e cila përfshinte disa sulme ndaj anijeve.
Trump kishte pohuar më parë, në një postim tjetër në Truth Social të premten, se Irani kishte rënë dakord të mos e mbyllte më kurrë ngushticën.
Në postimin e ri, Trump pretendon se SHBA-të "nuk humbasin asgjë" nga mbyllja e ngushticës, por tha se Irani po humbiste miliona dollarë.
Duhet të theksohet se Trump e ka paralajmëruar Iranin se SHBA-të do të bombardonin termocentralet e tij para konfliktit, përpara se të gjente mënyra për t'u tërhequr nga kërcënimi.
Goditja në infrastrukturën e energjisë dënohet gjerësisht nga bashkësia ndërkombëtare dhe konsiderohet si shkelje e ligjit ndërkombëtar.
Postimi i tij i fundit përfundon me mesazhin me shkronja të mëdha: "ËSHTË KOHA QË MAKINA VRASËSE E IRANIT TË MBAROJË". /Telegrafi/