Ministri i Jashtëm turk thotë se si Irani ashtu edhe SHBA-të kanë "vullnetin" për të negociuar
Si Irani ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë vullnetin për të vazhduar bisedimet për t'i dhënë fund luftës, por mbeten një numër pikash mosmarrëveshjeje, tha Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan në një konferencë në Antalia sot.
"Ata tani janë në një fazë kritike të negociatave. Ajo që është e mirë është që ata vazhdojnë negociatat dhe kanë vullnetin për të vazhduar negociatat", tha ai gjatë një konference për shtyp të transmetuar nga transmetuesi publik turk TRT World.
Fidan tha se u takua me përfaqësues të SHBA-së, Iranit dhe Pakistanit, i cili po ndërmjetëson bisedimet, për të diskutuar se si Turqia mund t'i mbështesë ata, transmeton Telegrafi.
Fidan tha se armëpushimi dyjavor midis Iranit dhe SHBA-së që do të skadojë të martën, duhet të zgjatet për t'u dhënë të dy palëve më shumë kohë për të zgjidhur pikat e ngërçit.
"Ata kanë një listë të gjatë problemesh për të zgjidhur dhe jam optimist se do të jenë në gjendje t'i zgjidhin ato", shtoi ai. /Telegrafi/