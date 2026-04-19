Dy anije kthehen ndërsa paraliza e Hormuzit vazhdon
Lëvizja e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit vazhdon të jetë e paralizuar të dielën.
Dy anije cisternë që transportonin gaz të lëngshëm nafte (LPG) që po niseshin nga Gjiri Persik janë kthyer papritur, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve, transmeton Telegrafi.
Dy anijet, të identifikuara nga MarineTraffic si Meda dhe G Summer, ishin të vetmet me transponderë aktivë që po kalonin nëpër rrugën ujore të dielën.
Të dyja anijet ishin sanksionuar më parë nga SHBA-të ndërsa lundronin me emra të ndryshëm, për transportimin e LPG-së iraniane.
Asnjë anije tjetër nuk u shfaq duke kaluar në asnjë drejtim, pas njoftimit të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit të shtunën se Ngushtica ishte përsëri e mbyllur për trafikun.
Meda është një transportues në pronësi dhe i operuar nga India, i cili la një ankorim pranë Emirateve të Bashkuara Arabe të shtunën vonë. G Summer në pronësi kineze ishte larguar nga Kuvajti.
Të dyja u kthyen në jug të ishullit Larak të Iranit. Pak kontekst: Njoftimi iranian erdhi në përgjigje të këmbënguljes së presidentit të SHBA-së, Donald Trump se bllokada detare amerikane e transportit detar që përdorte portet iraniane do të vazhdonte - pavarësisht indikacioneve nga Teherani se ishte gati të lehtësonte kufizimet mbi transportin detar. /Telegrafi/