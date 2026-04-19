Presidenti iranian këmbëngul në ambiciet bërthamore përpara afatit të armëpushimit
Donald Trump nuk ka të drejtë të kontrollojë programin bërthamor të Iranit, tha presidenti iranian këtë mëngjes, sipas mediave iraniane.
Duke folur gjatë një vizite në ministrinë iraniane të Sportit, Masoud Pezeshkian tha: "Trump thotë se Irani nuk duhet të përdorë të drejtat e tij bërthamore. Çfarë lloj personi është ai që të jetë në gjendje të privojë një komb nga të drejtat e tij ligjore".
Ai tha gjithashtu se Teherani po përpiqet "të përfundojë luftën me dinjitet të plotë", ndërsa armëpushimi SHBA-Iran do të skadojë të mërkurën, transmeton Telegrafi.
Frikë për tronditje globale ndërsa Irani shtrëngon kontrollin mbi Hormuzin, Katari thotë se ndikimi "nuk është shumë larg"
Pezeshkian shihet si një person relativisht i moderuar në Iran dhe mendohet se ndikimi i tij në regjimin qeverisës iranian nuk është aq i madh sa sugjeron titulli i tij.
Ushtria e Iranit po merr gjithnjë e më shumë udhëheqjen në përpjekjet diplomatike, argumenton grupi i mendimit Instituti për Studimin e Luftës.
Kërkesat amerikane që Irani të heqë dorë nga uraniumi i pasuruar thuhet se janë një pikë e rëndësishme pengese në bisedimet e vazhdueshme të paqes. /Telegrafi/