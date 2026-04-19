Frikë për tronditje globale ndërsa Irani shtrëngon kontrollin mbi Hormuzin, Katari thotë se ndikimi "nuk është shumë larg"
Katari po paralajmëron se ekonomia globale po shkon drejt një tronditjeje më të thellë në muajt e ardhshëm, ndërsa përplasja në Ngushticën e Hormuzit intensifikohet dhe se kriza aktuale energjetike që bota ka parë deri më tani është "maja e ajsbergut".
Duke folur në Takimet e Pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Uashington këtë javë, Ministri i Financave i Katarit, Ali bin Ahmed Al Kuwari, tha se ndikimi i plotë i konfliktit mund të ndihet në dy muajt e ardhshëm nëse Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur.
"Ndikimi i plotë po vjen", tha ai, duke paralajmëruar se kriza mund të kalojë nga rritja e çmimeve në mungesa aktuale të energjisë dhe mallrave kritike, transmeton Telegrafi.
Komentet e tij vijnë ndërsa tensionet rreth Hormuzit përshkallëzohen, me flukset e transportit detar ende të ndërprera pavarësisht sinjaleve të ndërprera të armëpushimit dhe pretendimeve konkurruese nëse rruga është plotësisht e hapur.
Al Kuwari tha se bota së shpejti do të përballet me një problem të "disponueshmërisë së energjisë", ku edhe vendet që janë në gjendje të paguajnë çmime më të larta kanë vështirësi të sigurojnë furnizim.
Rreth një e treta e tregtisë globale të plehrave kalon nëpër Hormuz, duke rritur rrezikun e ndërprerjes së sezoneve të mbjelljeve dhe një krize më të gjerë ushqimore.
Katari, i cili përbën afërsisht 30% të furnizimit global me helium, tha gjithashtu se mungesat mund të godasin industritë e kujdesit shëndetësor dhe gjysmëpërçuesve.
"Nëse situata vazhdon, do të shihni një ndikim të madh ekonomik", tha ministri, duke treguar efektet anësore në të gjithë zinxhirët e furnizimit dhe sektorët kryesorë.
Ngushtica e Hormuzit mbart rreth një të pestën e furnizimeve globale me energji.
Trafiku është ndërprerë që nga fillimi i konfliktit, me sulme ndaj anijeve dhe masa ushtarake konkurruese që krijojnë pasiguri mbi kalimin e sigurt.
Institucionet ndërkombëtare paralajmërojnë se ndërprerja e zgjatur mund ta shtyjë ekonominë globale drejt recesionit, duke shtuar inflacionin dhe kushte më të shtrënguara financiare.
Brenda Katarit, ndikimi është tashmë i dukshëm në objektet kryesore të energjisë. Objekti i gazit natyror të lëngshëm Ras Laffan, një nga më të mëdhenjtë në botë, u dëmtua rëndë gjatë konfliktit, duke rrëzuar rreth 17% të kapacitetit të eksportit të vendit dhe duke shtuar krizën globale të furnizimit me gaz.
Riparimet mund të zgjasin deri në pesë vjet, duke theksuar ndikimin afatgjatë.
Katari është një nga eksportuesit më të mëdhenj të LNG-së në botë, që do të thotë se ndërprerjet e zgjatura do të vazhdojnë të ndikojnë në tregjet ndërkombëtare.
Pavarësisht paralajmërimit të ashpër global, Al Kuwari mbajti një ton më qetësues për perspektivën e brendshme të Katarit.
Ai tha se vendi ka amortizatorë të mjaftueshëm financiarë për të përballuar ndikimin e menjëhershëm, duke përfshirë një "fond shoku" qeveritar që mund të mbështesë ekonominë për muaj të tërë, së bashku me rezerva të thella sovrane.
Autoritetet po përgatisin gjithashtu mbështetje të synuar për sektorë të tillë si aviacioni, turizmi dhe prodhimi, të cilët janë goditur nga përçarja.
"Ndikimi i plotë po vjen. Nuk është larg", tha Al Kuwari.
Për Katarin, mesazhi është i qartë: më e keqja nuk ka ardhur ende.
Nëse stabiliteti nuk kthehet në Hormuz, shoku ka të ngjarë të thellohet në muajt e ardhshëm. /Telegrafi/