Bllokada amerikane kritikohet nga një zyrtar i lartë iranian - ndërsa ai minimizon përparimin e paqes
Mohammad-Bagher Ghalibaf, një nga negociatorët kryesorë të Iranit dhe një ndërmjetës i rëndësishëm i pushtetit brenda regjimit, ka reaguar ashpër ndaj bllokadës amerikane.
Në një paraqitje televizive, kryetari i parlamentit të Iranit komentoi mbi gjendjen e negociatave të paqes përpara afatit të armëpushimit të mërkurën dhe mbi vendimin e Iranit për të anuluar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Telegrafi.
Ai paralajmëroi se korsia e transportit detar do të mbetet e mbyllur nëse SHBA-të vazhdojnë të bllokojnë anijet nga hyrja dhe dalja nga portet e Iranit.
"Për disa ditë ata kanë bllokuar Ngushticën e Hormuzit. Çfarë vendimi i pamend dhe budalla. Ky është një tjetër gabim i tyre. Nëse nuk e hiqni bllokadën, trafiku në Ngushticën e Hormuzit do të kufizohet patjetër dhe nuk ka dyshim për këtë", tha ai.
Ja një përmbledhje e gjërave kryesore që tha Ghalibaf:
Negociatat për një paqe të qëndrueshme kanë bërë "përparim", por ka "ende një distancë të madhe" midis të dyja palëve. Kanë mbetur vetëm një ose dy pika ngërçi, por ka "disa çështje për të cilat ne këmbëngulim".
Bllokada detare e vazhdueshme amerikane shkel armëpushimin dhe duhet të hiqet, i tha Ghalibaf ndërmjetësit të Pakistanit, shefit të ushtrisë Asim Munir.
Irani mund të mos e ketë shkatërruar forcën amerikane duke pasur parasysh pajisjet e saj të shumta, por SHBA-të janë "mposhtur strategjikisht".
SHBA-të kanë dështuar të arrijnë qëllimet e tyre të luftës, duke përfshirë detyrimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe shkatërrimin e forcës ajrore, marinës, forcave tokësore dhe raketave të Iranit. /Telegrafi/