Tri çështje kryesore midis SHBA-së dhe Iranit që duhen zgjidhur
Uashingtoni dhe Teherani “janë larg një marrëveshjeje përfundimtare”, tha kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, në një intervistë televizive shtetërore të shtunën, me një armëpushim që pritet të skadojë brenda ditësh.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se negociatat janë ende duke vazhduar, por Irani “u bë pak i lezetshëm”, transmeton Telegrafi.
Ai kishte thënë disa herë këtë javë se një marrëveshje me Iranin ishte shumë afër, duke pretenduar se Teherani ka bërë disa lëshime kyçe.
Indikacionet tregojnë për një numër pengesash që ende duhen zgjidhur - dhe Trump ka kërcënuar se nuk do ta zgjasë armëpushimin aktual, nëse Irani nuk arrin një marrëveshje.
Ja pikat kryesore të ngërçit:
Fati i rezervave të uraniumit të Iranit: Trump sugjeroi këtë javë që Irani pranoi të dërgonte rezervat e tij të uraniumit shumë të pasuruar në SHBA, një pretendim që u kundërshtua shpejt nga një zyrtar i lartë iranian, i cili tha se kërkesa ishte “e parealizuar”.
Irani ka rreth 400 kilogramë uranium të pasuruar 60%. Një propozim që është hedhur përfshin zhbllokimin e aseteve iraniane në këmbim të dorëzimit të rezervave të tij nga Teherani.
Irani ka kërkuar lehtësim të madh të sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve mbi 20 miliardë dollarë, tha për CNN një burim i njohur me negociatat.
Kufizime në pasurimin e uraniumit: Kohëzgjatja e çdo pezullimi të programit të pasurimit të Iranit mbetet një tjetër pikë mosmarrëveshjeje.
Zyrtari iranian që foli për CNN hodhi poshtë pohimin e Trump se Teherani pranoi të ndalojë programin për një kohë të pacaktuar, duke thënë se Irani "nuk do ta pranojë kurrë" të jetë një "përjashtim nga e drejta ndërkombëtare".
Gjatë bisedimeve fundjavën e kaluar, negociatorët amerikanë propozuan një pauzë 20-vjeçare për pasurimin e uraniumit nga Irani, tha për CNN një burim i njohur me diskutimet.
Irani u përgjigj me një propozim për një pezullim pesëvjeçar, të cilin SHBA-të e kanë refuzuar, sipas një zyrtari amerikan.
Rihapja e Ngushticës së Hormuzit: Bota mori frymë lehtë të premten kur Irani njoftoi se do të rihapë rrugën kryesore të transportit detar, e cila është mbyllur në mënyrë efektive për gati dy muaj.
Por lehtësimi ishte jetëshkurtër. Irani thotë se po rivendos kufizime të rrepta në transportin detar në përgjigje të Trump, duke thënë se një bllokadë amerikane ndaj porteve iraniane do të vazhdojë derisa të arrihet një marrëveshje. /Telegrafi/