E djathta ekstreme dhe partitë e reja rriten në zgjedhjet e Qipros
E djathta ekstreme e Qipros shënoi fitore në zgjedhjet parlamentare të së dielës, ndërsa politikanët e rinj anti-korrupsion dhe ndikuesit e rrjeteve sociale morën vende, treguan rezultatet, të cilat analistët thanë se do të riformësonin peizazhin politik të ishullit.
Pak më shumë se gjysmë milioni qipriotë shkuan në kutitë e votimit të dielën për të zgjedhur 56 ligjvënës, në zgjedhje që shihen si një provë për trendet përpara zgjedhjeve presidenciale pas dy vitesh.
Partitë kryesore që mbështesin presidentin në detyrë Nicos Christodoulides, një centrist i cili kandidoi si i pavarur në vitin 2023, ishin ndër humbësit më të mëdhenj të mbrëmjes.
Me numërimin e votave nga zgjedhjet e së dielës, rezultatet e publikuara nga Ministria e Brendshme treguan ELAM-in e ekstremit të djathtë, një degë e partisë së ndaluar Agimi i Artë në Greqi, me rreth 11% të votave, nga 6.8% në zgjedhjet e fundit legjislative në vitin 2021, duke e renditur atë si partinë e tretë më të madhe në legjislaturë.
Ishte pas partive të krahut të djathtë DISY dhe partisë komuniste AKEL, të cilat morën përkatësisht 27.2% dhe 23.8% të votave, duke treguar një rënie të vogël për DISY dhe një rritje të vogël për AKEL.
Ndërsa pushteti ekzekutiv në Qipro i takon presidencës, humbjet midis aleatëve të Christodoulides sinjalizojnë se ai mund të ketë nevojë të formojë aleanca të reja për t'u rizgjedhur në vitin 2028.
Tre parti të qendrës që mbështesnin Christodoulides - Diko, Dipa dhe EDEK - pësuan humbje.
EDEK, një parti socialiste e shquar në politikën e Qipros që nga themelimi i saj në vitin 1969, dhe Dipa nuk arritën të arrinin pragun prej 3.6% për të hyrë në parlament.
Christodoulides tha se e respektonte rezultatin dhe do të përpiqej të bashkëpunonte me parlamentin. /Telegrafi/