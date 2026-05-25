Burri në Kinë i shpëton për pak shtypjes, tentoi ngritjen e 145 kilogramëve
Një frekuentues i palestrës i shpëtoi vdekjes, duke i shpëtuar shtypjes nga një shtangë 145 kg gjatë një stërvitjeje që shkoi keq.
Burri i veshur me një bluzë të zezë pa mëngë, pantallona rozë dhe një rrip peshash portokalli, u përpoq të bënte shtytje në stol me shtangë të rëndë në një palestër në Guangdong të Kinës, më 5 maj.
Por në vend që të vendoste një rekord të ri personal, ai iu afrua rrezikshëm lëndimit, transmeton Telegrafi.
Në momentin prekës - të kapur nga kamerat e sigurisë - burri humbi forcën në mes të ngritjes ndërsa përpiqej të bënte shtytje në stol lart me shtangë.
Me krahët që i dridheshin dhe lodhjen që po fillonte, peshat filluan të binin rrezikshëm pranë gjoksit të tij.
I paaftë të mbante më 145 kg larg trupit të tij, shtanga filloi t'i shtypte qafën burrit ndërsa fytyra e tij u skuq nga tendosja.
Shpresa e tij e vetme ishte të rrëshqiste nga poshtë shtangës për të shmangur shtypjen.
Në një çështje jete a vdekjeje, burri u përkul në anë dhe pastaj me barkun e tij u ngritën këmbët në ajër me tërbim, ndërsa u çlirua nga poshtë shtangës 145 kg. /Telegrafi/