Marrëveshja kornizë është "beso, por verifiko për steroidet", thotë zyrtari i administratës amerikane
Marrëveshja kornizë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit u jep palëve "60 ditë për të arritur pikat përfundimtare të marrëveshjes", sipas një zyrtari të lartë të administratës.
Sipas zyrtarit, marrëveshja e mundshme do të siguronte që Irani të mos zotërojë kurrë një armë bërthamore dhe do t'i angazhonte ata të hiqnin dorë nga uraniumi i pasuruar shumë, të cilin presidenti shpesh e quan "pluhur bërthamor".
Mënyra se si do të asgjësohet rezerva mbetet për t'u negociuar dhe do të jetë pjesë e fazës tjetër të negociatave, transmeton Telegrafi.
Zyrtari tha se marrëveshja do të rihapte Ngushticën e Hormuzit, duke u siguruar që ajo të "çminohet dhe të hapet përsëri për biznes", por nuk dha detaje specifike se si do të funksiononte rruga ujore kritike në të ardhmen.
"Pjesa e rëndësishme e mënyrës se si është strukturuar kjo është se, nëse Irani nuk performon, ata nuk marrin asgjë. Asnjë pluhur? Asnjë dollarë. Ndërsa Ngushtica hapet, bllokada lehtësohet në mënyrë proporcionale. Kjo është beso, por verifiko për steroidet", tha zyrtari.
Këto detaje vijnë një ditë pas një telefonate me udhëheqësit e Gjirit dhe të tjerë rajonalë që Trump tha se "shkoi mirë".
Ai tha se grupi diskutoi të gjitha gjërat që kishin të bënin me Iranin dhe me memorandumin e mirëkuptimit që kishte të bënte me paqen.
Menjëherë pas asaj telefonate, ai tha se një marrëveshje ishte "negociuar gjerësisht" dhe detajet do të "njoftoheshin së shpejti", por të dielën në mëngjes ai tha se nuk ishte me nxitim për të finalizuar asgjë dhe beson se koha është në anën e tij. /Telegrafi/