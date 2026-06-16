Kryqi i Kuq ngre alarmin: Mijëra të varrosur nën rrënojat e Gazës mund të mos identifikohen kurrë
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) ka paralajmëruar se mijëra palestinezë që besohet se ndodhen të varrosur nën rrënojat e Gazës mund të mos identifikohen kurrë, ndërsa përpjekjet për nxjerrjen e tyre vazhdojnë të përballen me pengesa të mëdha, sipas një raporti të The Guardian.
Në raport thuhet se operacionet e kërkimit dhe nxjerrjes mbeten të ngadalta pavarësisht armëpushimit të brishtë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që hyri në fuqi në tetor, ndërsa kalimi i kohës po rrit mundësinë që mbetjet njerëzore të degradohen deri në atë pikë sa të mos njihen më.
“Nuk ka dyshim se këta trupa së shpejti mund të bëhen të vështirë për t’u identifikuar”, ka thënë zëdhënësi i Kryqit të Kuq në Kuds, Pat Griffiths.
“Sa më shumë të zgjasë nxjerrja e mbetjeve njerëzore, aq më i vështirë bëhet identifikimi i tyre. Sa më gjatë qëndrojnë të vdekurit nën rrënoja, aq më e madhe është mundësia që ata të jenë në faza të avancuara dekompozimi – madje edhe të mbeten vetëm skelete – kur të nxirren përfundimisht”, ka shtuar ai.
“Ekspertët mjekoligjorë humbasin qasjen në prova rrethanore që mund të përdoren për të konfirmuar identitetin e tyre”, ka thënë gjithashtu ai.
Palestinezët kanë filluar të kërkojnë në rreth 61 milionë tonë rrënoja të grumbulluara gjatë luftës.
Zyrtarët shëndetësorë në Gaza vlerësojnë se të paktën dhjetë mijë persona mbeten të varrosur nën rrënoja, ndërsa disa ekspertë besojnë se numri mund të arrijë deri në 14 mijë.
Sipas gazetës, ekipet e shpëtimit janë mbështetur kryesisht në mjete bazike, përfshirë lopata, kazma, dhe mjete të tjera, si edhe në duart e tyre, për të nxjerrë mbetjet.
Kërkesat e përsëritura për të lejuar hyrjen e ekskavatorëve dhe makinerive të tjera të rënda të nevojshme për përshpejtimin e operacioneve nuk janë miratuar.
Kryqi i Kuq ka thënë se vonesat e zgjatura mund të dëmtojnë përpjekjet e ardhshme për identifikim, pasi kushtet mjedisore, zhvendosja e mbetjeve dhe humbja e sendeve personale mund të zhdukin prova të rëndësishme mjekoligjore. /AA/