Ukraina sulmon rafinerinë e naftës në Moskë
Një sulm me dron ukrainas dëmtoi një strukturë në rafinerinë e naftës në Moskë, në pronësi të Gazpromneft të Rusisë .
Fabrika, më e madhja në rajonin e Moskës, përpunoi 11.6 milionë ton naftë, duke prodhuar 2.9 milionë ton benzinë dhe 3.2 milionë ton naftë në vitin 2024, të dhënat më të fundit të disponueshme.
Sulmi u njoftua edhe nga vetë presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
"Këtë herë, rajoni i Moskës ndjeu shtrirjen e aftësive me rreze të gjatë veprimi të Ukrainës”, deklaroi Zelensky.
“Një rafineri nafte u godit në një distancë prej 500 kilometrash", shtoi presidenti në një postim në X.
This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
Raportohet se numri i sulmeve me dronë ndaj rafinerive ruse është dyfishuar që nga fillimi i vitit 2026, duke çuar në mbyllje të plotë ose të pjesshme të përpunimit të naftës dhe një rënie në prodhimin e benzinës, naftës dhe karburantit për aeroplanë, sipas të dhënave zyrtare. /Telegrafi/