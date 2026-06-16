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Një sulm me dron ukrainas dëmtoi një strukturë në rafinerinë e naftës në Moskë, në pronësi të Gazpromneft të Rusisë .

Fabrika, më e madhja në rajonin e Moskës, përpunoi 11.6 milionë ton naftë, duke prodhuar 2.9 milionë ton benzinë dhe 3.2 milionë ton naftë në vitin 2024, të dhënat më të fundit të disponueshme.

Sulmi u njoftua edhe nga vetë presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

"Këtë herë, rajoni i Moskës ndjeu shtrirjen e aftësive me rreze të gjatë veprimi të Ukrainës”, deklaroi Zelensky.

“Një rafineri nafte u godit në një distancë prej 500 kilometrash", shtoi presidenti në një postim në X.



Raportohet se numri i sulmeve me dronë ndaj rafinerive ruse është dyfishuar që nga fillimi i vitit 2026, duke çuar në mbyllje të plotë ose të pjesshme të përpunimit të naftës dhe një rënie në prodhimin e benzinës, naftës dhe karburantit për aeroplanë, sipas të dhënave zyrtare. /Telegrafi/

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