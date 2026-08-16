Përmbytje dhe rrëshqitje dheu në Spanjë, dy gra humbin jetën dhe dy foshnja lëndohen
Dy gra të moshuara kanë humbur jetën dhe dy foshnja janë lënduar si pasojë e përmbytjeve dhe një rrëshqitjeje dheu të shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut në veriperëndim të Spanjës.
Ngjarja e rëndë ndodhi të shtunën në mbrëmje në fshatin Manzanedo de Valdueza, pranë Pontevedrës. Shërbimet e emergjencës në rajonin Kastilja dhe Leoni konfirmuan vdekjen e dy grave, të moshës rreth 60 dhe 80 vjeç, transmeton Telegrafi.
Sipas autoriteteve, reshjet e rrëmbyeshme shkaktuan përmbytje të menjëhershme dhe rrëshqitje dheu, duke krijuar situatë të rrezikshme në zonat rurale. Dy foshnja gjithashtu u prekën nga incidenti dhe u dërguan për trajtim mjekësor, pasi pësuan dëmtime të lehta dhe mavijosje.
🔴 INFO - #Espagne : #CastilleEtLeon 🇪🇸 : Une inondation suivie d’un glissement de terrain a emporté deux femmes et fait deux bébés blessés ce samedi.
👉 Les secours sont intervenus pour porter assistance aux victimes et évaluer les conséquences des intempéries. 🚑⚠️ pic.twitter.com/Oi1RTK38PT
— FranceNews24 (@FranceNews24) August 16, 2026
Autoritetet spanjolle kanë rritur nivelin e gatishmërisë për shkak të kushteve të paqëndrueshme atmosferike. Të dielën, Shërbimi i Mbrojtjes Civile paralajmëroi për stuhi dhe reshje të dendura në shtatë rajone të Spanjës qendrore dhe veriore, të cilat janë vendosur në alarm të verdhë.
Situata vjen pas disa javësh me temperatura jashtëzakonisht të larta në Spanjë, të cilat kanë favorizuar përhapjen e një serie zjarresh shkatërruese në zona të ndryshme të vendit.
Kombinimi i temperaturave ekstreme dhe reshjeve të papritura e intensive po përbën një sfidë të madhe për autoritetet spanjolle, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonat e rrezikuara nga përmbytjet, rrëshqitjet e dheut dhe moti i keq. /Telegrafi/