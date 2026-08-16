Droni i rrëzuar nga NATO mbi Rumani, dyshohet se ishte rus
Një aeroplan luftarak F/A-18 i NATO-s ka rrëzuar një dron pasi ai hyri në mënyrë të paligjshme në hapësirën ajrore të Rumanisë, njoftoi të dielën Ministria rumune e Mbrojtjes. Ky është rasti i katërt këtë vit kur një dron rrëzohet mbi territorin rumun.
Incidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit, ndërsa aeroplani F/A-18, pjesë e kontingjentit spanjoll të NATO-s të dislokuar në Rumani në kuadër të misionit të patrullimit ajror, zbuloi dronin me radar, transmeton Telegrafi.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, droni hyri në hapësirën ajrore rumune nga drejtimi i Moldavisë, rreth 24 kilometra në veri të qytetit Galați, në juglindje të vendit.
Aeroplani luftarak vendosi kontaktin me objektivin dhe, pasi mori autorizimin për ndërhyrje, e rrëzoi dronin në mënyrë të sigurt rreth orës 05:01 të mëngjesit.
Ministria rumune nuk ka bërë të ditur zyrtarisht origjinën e dronit. Megjithatë, një zëdhënës i selisë ushtarake të NATO-s, koloneli amerikan Martin O'Donnell, tha se vlerësimet paraprake sugjerojnë se bëhej fjalë për një dron rus.
“Detajet shtesë rreth incidentit të së dielës mbeten nën hetim, por droni duket se ishte rus”, deklaroi O'Donnell, duke theksuar se NATO është vazhdimisht në gatishmëri dhe e përgatitur të mbrohet nga çdo kërcënim.
Fragmentet e dronit të rrëzuar dyshohet se kanë rënë në një zonë të pabanuar mes dy fshatrave. Autoritetet rumune kanë nisur verifikimet për të përcaktuar llojin dhe origjinën e saktë të mjetit ajror.
Rumania, e cila është anëtare e NATO-s, ndan një kufi tokësor prej rreth 614 kilometrash me Ukrainën dhe gjatë katër viteve të luftës është përballur vazhdimisht me shkelje të hapësirës së saj ajrore nga dronë rusë, veçanërisht gjatë sulmeve ndaj objektivave ukrainase pranë kufirit.
Përveç incidenteve ajrore, autoritetet rumune kanë raportuar edhe raste të minave detare që kanë lëvizur në Detin e Zi, pranë rrugëve të rëndësishme tregtare dhe energjetike.
Ky nuk është incidenti i parë serioz i këtij lloji. Në muajin korrik, pilotët rumunë me aeroplanë F-16 rrëzuan tre dronë rusë që kishin hyrë në hapësirën ajrore të vendit.
Ky ishte një zhvillim i paprecedentë pas dhjetëra shkeljeve të hapësirës ajrore rumune që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës.
Ndërkohë, në muajin maj, një dron rus u përplas me një ndërtesë banimi në qytetin Galați gjatë një sulmi gjatë natës ndaj objektivave në Ukrainën fqinje. Nga incidenti u raportuan dy persona të lënduar.
Ngjarjet e fundit kanë rritur shqetësimet në Bukuresht dhe në NATO për rrezikun që lufta në Ukrainë të shkaktojë incidente të drejtpërdrejta në territorin e vendeve anëtare të aleancës, veçanërisht në zonat pranë kufirit me Ukrainën. /Telegrafi/