Evropa dënon përdorimin e raketës 'Oreshnik' me aftësi bërthamore nga Rusia
Të dielën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Rusia kishte përdorur përsëri raketën e saj balistike me rreze të mesme veprimi "Oreshnik", këtë herë në rajonin e Kievit.
Ministria ruse e Mbrojtjes më vonë konfirmoi lëshimin, duke thënë se erdhi si pjesë e një sulmi hakmarrës pas sulmeve ukrainase kundër "objektivave civilë", të cilat Kievi i ka mohuar.
Përdorimi i raketës "Oreshnik" nga Moska ka shkaktuar reagime të forta jashtë vendit.
Kancelari gjerman Friedrich Merz e dënoi sulmin si një "përshkallëzim të pamatur" dhe riafirmoi mbështetjen e Gjermanisë për Ukrainën.
Presidenti francez Emmanuel Macron dënoi gjithashtu sulmet e fundit ruse, duke thënë se objektivat civile në Ukrainë ishin sulmuar përsëri.
Ai e përshkroi përdorimin e raportuar të raketës "Oreshnik" me aftësi bërthamore si një shenjë të bllokimit në përpjekjet luftarake të Rusisë dhe një përshkallëzimi të rrezikshëm të konfliktit.
Macron shtoi se Franca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën dhe përpjekjet drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se sulmi masiv rus tregoi "brutalitetin dhe shpërfilljen e Kremlinit si për jetën njerëzore ashtu edhe për negociatat e paqes".
Terrori kundër civilëve, tha ajo, nuk ishte "forcë" por "dëshpërim".
Ajo shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën, veçanërisht duke forcuar sistemet e saj të mbrojtjes ajrore.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, i përshkroi sulmet si "akte të neveritshme terrori" kundër popullsisë civile ukrainase.
Ajo tha se Rusia kishte arritur në një rrugë pa krye ushtarake dhe për këtë arsye po synonte qëllimisht qendrat e qyteteve.
Kallas e quajti përdorimin e raportuar të raketës "Oreshnik" veçanërisht alarmues, duke e përshkruar atë si "veprim bërthamor të pamatur".
Ministrat e jashtëm të BE-së pritet të diskutojnë presionin e mëtejshëm ndaj Rusisë javën e ardhshme.
Ndryshe, përdorimi i parë i njohur i raketës "Oreshnik" ndodhi në vitin 2024 gjatë një sulmi në qytetin ukrainas të Dnipros. /Telegrafi/