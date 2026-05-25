Sulmohet me mjet të mprehtë një grua në Vushtrri - arrestohet i dyshuari
Një rast i lëndimit të lehtë trupor është raportuar në Vushtrri.
Sipas Policisë së Kosovës, një viktimë femër kosovare është dërguar për tretman mjekësor pasi dyshohet se është sulmuar fizikisht me një mjet të mprehtë nga një person i dyshuar mashkull kosovar.
I dyshuari është arrestuar nga policia dhe pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente. /Telegrafi/