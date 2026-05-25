Një person është arrestuar në fshatin Vllashne të Prizrenit, nën dyshimin për mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve.

Rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 01:45.

Sipas Policisë së Kosovës, gjatë kontrollit në veturën e të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë gjuetie, katër fishekë si dhe tri thika.

I dyshuari, mashkull kosovar, është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

