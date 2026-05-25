Sulm ndaj policit në Kamenicë, arrestohet një person
Një rast i sulmit ndaj personit zyrtar është raportuar në fshatin Topanicë të Kamenicës, dje rreth orës 19:55.
Sipas Policisë së Kosovës, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, i cili dyshohet se ka sulmuar fizikisht një zyrtar policor.
Si pasojë e incidentit, si viktima ashtu edhe i dyshuari kanë pranuar tretman mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF).
Me vendim të prokurorit, rasti është dërguar në procedurë të rregullt.