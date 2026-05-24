Qipriotët drejtë kutive të votimit pas një fushate zgjedhore të kontestuar ashpër
Qiproja i është drejtuar sot kutive të votimit në një nga zgjedhjet më të kontestuara dhe më të ngarkuara politikisht të dekadave të fundit, me peizazhin politik që duket më fluid se kurrë dhe partitë që luftojnë për deri në fund të votës për të përcaktuar përbërjen e re të Dhomës së Përfaqësuesve.
Nga ora 7 e mëngjesit, më shumë se 568,000 qytetarë shkuan në kutitë e votimit në 1,217 qendra votimi në Qipro dhe jashtë vendit për të zgjedhur 56 deputetët që do të shërbejnë për pesë vitet e ardhshme.
Vota e sotme nuk është thjesht një garë parlamentare; ajo shihet si një provë politike vendimtare për partitë, lidershipet e tyre dhe marrëdhënien midis qytetarëve dhe sistemit politik, transmeton Telegrafi.
Sfondi i zgjedhjeve u shënua nga pasiguria, nivelet e ulëta të besnikërisë ndaj partisë dhe protestat, ndërsa fushata është dominuar nga debatet mbi koston e jetesës, migrimin, korrupsionin dhe "problemin e Qipros".
Një total prej 753 kandidatësh po garojnë për një vend në parlament në këto zgjedhje, me 744 prej tyre që garojnë për partitë dhe nëntë si të pavarur.
Pjesëmarrja në votime duket se është në një nivel të kënaqshëm pas orëve të para, pavarësisht shiut dhe erërave të forta që prekën disa pjesë të ishullit.
Udhëheqësit e partive dhe figurat e larta të partisë që shkuan për të votuar kërkuan të përcaktonin tonin e ditës me deklarata të forta politike.
Sekretari i Përgjithshëm i AKEL-it, Stefanos Stefanou, u bëri thirrje qytetarëve të dilnin në votime në numër të madh "me sytë nga zonat e pushtuara", duke e vendosur theksin në çështjen kombëtare dhe nevojën për stabilitet politik.
Marios Karoyan nga Fronti Demokratik theksoi se "zgjidhjet nuk vijnë përmes sloganeve dhe mendimeve të dëshiruara", duke dërguar një mesazh kundër populizmit.
Udhëheqësi i partisë Liria e Luftës Popullore, Apostolos Apostolou, tha se "çlirimi i Qipros është qëllimi kryesor i partisë së tij", duke e rikthyer në qendër të vëmendjes një qëndrim të ashpër ndaj çështjes së Qipros.
Nga ana e tij, kandidati i pavarur Andreas Efstratiou u shfaq optimist për rezultatin, ndërsa në të njëjtën kohë shprehu pakënaqësinë e tij me etiketimin e të pavarurve si "individë" në fletët zyrtare të votimit. Christos Clerides, kreu i Ndryshimeve Demokratike, bëri një gjest simbolik ndërsa votonte, duke thënë se kishte shkuar në të njëjtën qendër votimi ku votonte ish-presidenti qipriot Glafcos Clerides.
Vëmendja tani kthehet te kjo mbrëmje, kur harta e re politike e Qipros do të fillojë të marrë formë.
Rezultatet e para të partive priten menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit, por pamja e plotë se si do të ndahen vendet nuk pritet deri vonë sonte. /Telegrafi/