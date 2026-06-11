Sagrada Familia arrin një moment historik - përfundohet kulla kryesore e Jezu Krishtit
Bazilika e famshme Sagrada Família ka arritur një nga momentet më të rëndësishme në historinë e saj ndërtimore, pasi është përfunduar kulla kryesore e Jezu Krishtit, e cila tashmë dominon të gjithë strukturën e objektit.
Një ditë më parë, kulla u shugurua në një ceremoni solemne nga Papa Leo XIV, duke përkuar me 100-vjetorin e vdekjes së arkitektit të njohur Antoni Gaudí, vizionarit që projektoi një nga veprat më ambicioze të arkitekturës botërore.
Kulla e Jezu Krishtit, me lartësi 172.5 metra, është tani pjesa më e lartë e bazilikës dhe e ka bërë Sagrada Família-n strukturën më të lartë të krishterë në botë.
Ndërtimi i kësaj vepre monumentale nisi në vitin 1882 dhe, megjithëse Gaudí ndërroi jetë në vitin 1926 pa e parë të përfunduar kryeveprën e tij, projekti ka vazhduar për më shumë se një shekull.
Megjithatë, autoritetet e projektit theksojnë se puna nuk ka përfunduar plotësisht.
Ende mbeten punimet e brendshme dhe realizimi i hyrjes kryesore, duke e mbajtur Sagrada Família-n si një nga projektet më të gjata ndërtimore në historinë moderne. /Telegrafi/