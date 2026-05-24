Shefja e BE-së reagon për marrëveshjen e mundshme mes SHBA-së dhe Iranit
Në një deklaratë të ngjashme me atë të ndarë nga kryeministri britanik, Keir Starmer, presidentja e BE-së Ursula von der Leyen ka mirëpritur përparimin drejt një marrëveshjeje midis SHBA-së dhe Iranit.
Ajo tha se marrëveshja duhet "vërtet" të çtensionojë konfliktin, ndërkohë që rihap edhe Ngushticën e Hormuzit, duke lejuar lirinë e lundrimit.
Siç e kemi dëgjuar pothuajse çdo ditë gjatë gjithë luftës, von der Leyen përsëriti kërkesat që Iranit të mos i lejohet të zhvillojë një armë bërthamore dhe që vendi duhet t'i japë fund destabilizimit të rajonit, qoftë drejtpërdrejt ose përmes përfaqësuesve të tij.
“Evropa do të vazhdojë të punojë me partnerët ndërkombëtarë për të shfrytëzuar këtë moment për një zgjidhje diplomatike të qëndrueshme”, tha ajo.
Ndryshe, një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Iranin duket se është në fazat e fundit.
Gjatë orës së kaluar, detaje të reja kanë dalë nga portali amerikan Axios, i cili raporton se kuadri përfshin rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Kjo do të ishte në këmbim të heqjes së bllokadës ndaj porteve iraniane. /Telegrafi/