Zëra që kalojnë kufijtë e futbollit, tifozët boshnjakë brohorasin për Palestinën në Kanada
Janë publikuar pamje nga Toronto ku atmosfera përpara ndeshjes së Kupës së Botës mes Kanadasë dhe Bosnjë e Hercegovinës u karakterizua jo vetëm nga emocionet sportive, por edhe nga mesazhe të forta.
Në videot e shpërndara në rrjete sociale, shihet një grup i madh tifozësh boshnjakë duke brohoritur “Palestina” dhe duke valëvitur flamuj palestinezë, në një shprehje të hapur solidariteti që ka tërhequr vëmendje të madhe.
Pamjet tregojnë atmosferë të zjarrtë, ku emocionet dhe mesazhet politike e humanitare ndërthuren me futbollin.
Për shumë prej tyre, ky gjest u pa si një mënyrë për të shprehur ndjeshmëri ndaj situatave të vështira në botë, përtej kufijve të sportit.
Këto pamje tregojnë edhe një herë se futbolli nuk është vetëm lojë në fushë, por edhe një hapësirë ku njerëzit shprehin ndjenja, solidaritet dhe qëndrime.
Brenda stadiumit, ndeshja mes Kanadasë dhe Bosnjë e Hercegovinës u zhvillua me intensitet të lartë dhe përfundoi me rezultat të barabartë 1–1, pas një përballjeje të fortë deri në minutat e fundit. /Telegrafi/