Irani pranon të mos prodhojë armë bërthamore, njofton zyrtari iranian
Irani ka rënë dakord të mos prodhojë ose të blejë armë bërthamore sipas një projekt-memorandumi mirëkuptimi midis udhëheqësve të Iranit dhe SHBA-së, sipas një zyrtari të lartë iranian që foli për Reuters.
Detajet se çfarë do të bëhet me uraniumin e pasuruar ekzistues të Iranit do të diskutohen në 60 ditët e ardhshme pasi të arrihet një marrëveshje fillestare, shtoi zyrtari, me Iranin që po shtyn për të trajtuar vetë hollimin e materialit bërthamor brenda kufijve të vet.
SHBA-të kanë rënë dakord të heqin sanksionet mbi naftën e Iranit për një kohë të kufizuar, tha gjithashtu zyrtari iranian, për të lejuar Iranin të shesë naftë dhe të mbajë të ardhurat nga shitjet e tilla.
Bëhet e ditur se një pjesë kyçe e marrëveshjes do të jetë gjithashtu rihapja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani dhe përfundimi i bllokadës detare të porteve iraniane nga SHBA-të.
Reuters raporton gjithashtu se zyrtari iranian ka thënë se projekt-marrëveshja përfshin lirimin e aseteve të ngrira iraniane me vlerë 25 miliardë dollarë.
Ja një përmbledhje nga ajo që burimi i Reuters tha se përfshihej në draft-marrëveshjen:
Irani rihap menjëherë Ngushticën e Hormuzit për të gjitha anijet tregtare, ndërsa SHBA-të heqin bllokadën detare ndaj porteve iraniane.
SHBA-të bien dakord të mos vendosin sanksione të reja ndaj Iranit derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare.
SHBA-të do të heqin dorë nga sanksionet e naftës ndaj Iranit për një periudhë të caktuar, duke i lejuar Teheranit të shesë naftë dhe të marrë të ardhura.
SHBA-të bien dakord të lirojnë 25 miliardë dollarë nga asetet e ngrira të Iranit, duke përfshirë transfertat direkte të parave të gatshme, bashkëpunimin midis vendeve rajonale dhe linjat e kreditit financiar.
Teherani pranon se as nuk do të prodhojë dhe as nuk do të blejë armë bërthamore.
Teherani pranon të ruajë status quo-n bërthamore deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare, duke përfshirë mos pasurimin e uraniumit dhe moszgjerimin e objekteve bërthamore.
SHBA-të bien dakord që Teherani do të hollojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar në nivel të lartë brenda Iranit, me një mekanizëm për ta bërë këtë që do të diskutohet brenda 60 ditëve. /Telegrafi/