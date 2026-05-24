Zgjedhjet parlamentare në Qipro: DISY dhe AKEL garojnë për vendin e parë, ndërsa e djathta ekstreme shënon përparime
DISY dhe AKEL janë në një betejë kokë më kokë për vendin e parë në zgjedhjet parlamentare të Qipros.
Sipas sondazhit të daljes nga transmetuesi publik RIK, Tubimi Demokratik i qendrës së djathtë (DISY) parashikohet të marrë midis 22.5% dhe 25.5%, ndërsa AKEL i krahut të majtë është në 21% me 24%.
ELAM i ekstremit të djathtë është në vendin e tretë me 10.5%-12.5%, dhe DIKO e qendrës vjen e katërta me 8%-10%, transmeton Telegrafi.
Pragu prej 4% për hyrje në parlament është kapërcyer nga 'Demokracia Direkte' e eurodeputetit Fidias Panayiotou dhe ALMA e sapokrijuar e ish-Auditorit të Përgjithshëm, Odysseas Michaelides.
EDEK dhe Volt po luftojnë për një përfaqësim në parlament. Për partinë pan-evropiane dhe federaliste Volt, kjo do të ishte e para në Qipro. Ja shifrat e detajuara nga vlerësimi i parë i votave i publikuar nga anketuesit RIK:
DISY: 22.5 - 25.5 %
AKEL: 21 - 24 %
ELAM: 10.5 - 12.5 %
DIKO: 8 - 10 %
ALMA: 4.5 - 5.5 %
Demokracia e Drejtpërdrejtë: 5.5 - 7.5 %
Volt: 3 - 4 %
EDEK: 3 - 4 %
Lëvizja e Ekologjistëve - Bashkëpunimi i Qytetarëve: 2 - 3 %
DIPA: 2 - 3 %
Lëvizja e Gjuetarëve: 2 - 3 %
Të tjerë: 6 - 8 %
Deri në orën 17:00, 351,281 votues kishin hedhur votat e tyre, duke e çuar pjesëmarrjen në 61.2%. Në të njëjtën pikë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, 56.7% e votuesve të regjistruar kishin dalë në votime.
Në zgjedhjet e këtij viti janë duke kandiduar gjithsej 752 kandidatë, 743 prej tyre nga më shumë se 18 formacione partiake dhe 9 si të pavarur. Procesi do të zgjedhë 56 nga 80 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve.
Që nga viti 1963, 24 vendet e ndara për turqit qipriotë kanë qenë të lira, pasi ata u tërhoqën nga institucionet e Republikës së Qipros, dhe Dhoma e Përfaqësuesve de facto përbëhej nga 56 vende.
Krahas partive tradicionale DISY, AKEL, DIKO, EDEK dhe DIPA, formacione të reja politike po konkurrojnë gjithashtu në zgjedhje, duke kërkuar të kanalizojnë pakënaqësinë me sistemin aktual politik.
Interes i veçantë përqendrohet në praninë e ALMA - Qytetarët për Qipron, të udhëhequr nga ish-Auditori i Përgjithshëm Odysseas Michaelides, Volt Cyprus, si dhe 'Demokracia Direkte' e eurodeputetit Fidias Panayiotou. Në të njëjtën kohë, ELAM duket i forcuar, duke u përpjekur të përfitojë nga zemërimi publik për çmimet e larta, migrimin dhe një ndjenjë më të gjerë pasigurie.
Edhe pse Qiproja ka një sistem presidencial dhe qeveria nuk varet drejtpërdrejt nga shumica parlamentare, Dhoma e re do të luajë një rol vendimtar në miratimin e legjislacionit, reformave dhe buxheteve shtetërore.
Rezultati i zgjedhjeve parlamentare pritet gjithashtu të formësojë aleancat politike, forcën e qeverisë së Presidentit Christodoulides dhe aftësinë e saj për të çuar përpara politikat kyçe mbi ekonominë, migracionin, politikën sociale dhe energjinë.
Vota shihet gjithashtu si një provë gjenerale për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028.
Më shumë se 568,000 votues të regjistruar kanë të drejtë vote. Qendrat e votimit u ngritën në 1,217 vende në Qipro dhe në 13 jashtë vendit, duke përfshirë pesë në Athinë, tre në Selanik, katër në Londër dhe një në Bruksel.
Rezultatet e para priten rreth gjysmë ore pas mbylljes së qendrave të votimit.
Rreth orës 21:30, pjesët e votave dhe numri i vendeve për secilën listë duhet të bëhen të qarta. Në orët e para pas mesnatës, do të dihet se cilët kandidatë janë zgjedhur nga secila listë. /Telegrafi/