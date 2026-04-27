Trump do të zhvillojë bisedime mbi Iranin me zyrtarë të lartë të sigurisë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të zhvillojë bisedime mbi luftën kundër Iranit me këshilltarët e tij kryesorë të sigurisë më vonë, raportuan mediat amerikane, me negociatat midis palëve rivale që me sa duket janë bllokuar.
Barak Ravid, korrespondent i çështjeve globale për median amerikane Axios, raportoi se Trump pritej të zhvillonte një takim me ekipin e tij të lartë të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme për të diskutuar hapat e mëtejshëm.
ABC News citoi dy zyrtarë të paidentifikuar amerikanë të kenë thënë se Trump do të takohet me këshilltarët e tij kryesorë të sigurisë për Iranin, duke shtuar se një marrëveshje e re e propozuar nga Teherani për të zgjidhur konfliktin nuk i përmbushi vijat e kuqe të Uashingtonit.
Kjo marrëveshje përqendrohej në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe përfundimin e bllokadës detare amerikane të rrugës ujore jetësore, me negociatat bërthamore të shtyra për një fazë të mëvonshme, raportoi Axios.
Vizita e Ministrit të Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, në Islamabad, ku u zhvillua raundi i parë dhe i vetëm i bisedimeve të pasuksesshme midis Uashingtonit dhe Teheranit, kishte nxitur shpresat për negociata të reja gjatë fundjavës, derisa Trump anuloi një udhëtim të planifikuar nga të dërguarit Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Trump tha se, nëse Irani dëshiron bisedime, "ata mund të vijnë tek ne, ose mund të na telefonojnë". /Telegrafi/