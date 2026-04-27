Pakistani kërkon diplomaci dhe bashkëpunim detar mes krizës së Hormuzit
Ambasadori i Pakistanit në OKB ka paralajmëruar se ndërprerja e rrugëve globale detare, veçanërisht mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, përbën një kërcënim serioz për paqen ndërkombëtare, stabilitetin ekonomik dhe vendet në zhvillim.
Duke folur në Këshillin e Sigurimit të OKB-së mbi sigurinë detare, Asim Iftikhar Ahmad theksoi se mbrojtja e rrugëve detare është thelbësore jo vetëm për tregtinë, por edhe për qëllime më të gjera zhvillimi dhe sigurie, transmeton Telegrafi.
"Hapësirat globale detare janë një arenë kyçe gjeostrategjike ku kryqëzohen sfidat e shekullit të 21-të. Ato janë litari i jetës së tregtisë globale, tregues i mjedisit të Tokës", tha ai, duke vënë në dukje se ekonomitë moderne varen shumë nga tregtia e pandërprerë detare.
Ahmad theksoi ndërprerjen e vazhdueshme në Ngushticën e Hormuzit si një shembull të qartë se si paqëndrueshmëria detare mund të shndërrohet në kriza globale.
"Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit dhe efektet e saj kaskaduese në sigurinë ushqimore dhe të energjisë dhe ndërprerjen e zinxhirit të furnizimit është një rast konkret", tha ai. /Telegrafi/