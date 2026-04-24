"Do ta ndryshojmë fytyrën e Lindjes së Mesme", Netanyahu del me video mesazh
Pothuajse një ditë pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një zgjatje tre-javore të armëpushimit midis Izraelit dhe Hezbollahut, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ofroi komentet e tij të para publike, duke thënë se Hezbollahu po përpiqet të sabotojë armëpushimin.
“Ju premtova se do ta ndryshonim fytyrën e Lindjes së Mesme”, deklaroi Netanyahu.
“Dhe kjo është pikërisht ajo që po bëjmë”, shtoi ai.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
"I promised you that we would change the face of the Middle East, and that is exactly what we are doing. First and foremost, in Iran: I have had an excellent conversation with President Trump.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 24, 2026
Netanyahu njoftoi se ai dhe Trump folën në telefon rreth armëpushimeve me Iranin dhe Libanin.
“Pata një bisedë të shkëlqyer me presidentin Trump. Ai po ushtron presion shumë të fortë mbi Iranin, si ekonomikisht ashtu edhe ushtarakisht. Ne po veprojmë në bashkëpunim të plotë”, vazhdoi kryeministri i Izraelit.
“E njëjta gjë vlen edhe për Libanin. Ne kemi filluar një proces për të arritur një paqe historike midis Izraelit dhe Libanit, dhe është e qartë për ne se Hezbollahu po përpiqet ta sabotojë këtë. Ne po ruajmë liri të plotë veprimi kundër çdo kërcënimi, përfshirë kërcënimet që shfaqen. Ne goditëm dje dhe goditëm sot. Jemi të vendosur t’u rikthejmë sigurinë banorëve të veriut”, tha Netanyahu ndër tjera.
Trump njoftoi zgjatjen dje, pak pasi kryesoi raundin e dytë të bisedimeve në nivel ambasadorësh midis dy vendeve në Shtëpinë e Bardhë.
Më pas, presidenti amerikan iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve, duke pretenduar se çdo marrëveshje që SHBA-të nënshkruajnë me Iranin duhet të përfshijë një dispozitë që ndalon Teheranin të vazhdojë të financojë Hezbollahun.
Ai sqaroi gjithashtu se armëpushimi nuk e ndalon Izraelin të nisë sulme në vetëmbrojtje dhe bëri thirrje që legjislacioni libanez që ndalon kontaktin me izraelitët të hiqet, megjithëse pranoi se nuk kishte dëgjuar kurrë më parë për ligjin.
Hezbollahu ka shkelur vazhdimisht armëpushimin fillestar 10-ditor që ishte caktuar të skadonte në mesnatë të hënën. /Telegrafi/