SHBA ngrin 344 milionë dollarë kriptomonedha të lidhura me Iranin
Thesari i SHBA-së tha se po zgjeron atë që SHBA e quan Operacioni "Economic Fury” kundër Iranit.
Scott Bessent, Sekretari i Thesarit i Donald Trumpit, sapo ka njoftuar masa të reja që synojnë ekonominë iraniane.
Ai njoftoi se SHBA-të do të “vazhdojnë të degradojnë sistematikisht aftësinë e Teheranit për të gjeneruar, lëvizur dhe riatdhesuar fonde”.
Masa e re kryesore duket të jetë sanksionimi i një numri portofolesh kriptomonedhash me lidhje me Iranin, për të cilat Thesari thotë se do të ngrijnë 344 milionë dollarë në kriptovaluta.
"Ne do të ndjekim paratë që Teherani po përpiqet me dëshpërim të nxjerrë jashtë vendit dhe do të synojmë të gjitha linjat financiare të lidhura me regjimin", shtoi Bessent.
Ndryshe, Irani dëshiron të flasë dhe të bëjë një ofertë që synon të përmbushë kërkesat e SHBA-së, sipas presidentit amerikan, Donald Trump.
"Ata po bëjnë një ofertë dhe do ta shohim”, deklaroi Trump. /Telegrafi/