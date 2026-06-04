Trump reagon ashpër pasi Dhoma e Përfaqësuesve votoi për kufizimin e fuqive të tij ushtarake
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u është kundërpërgjigjur ligjvënësve që votuan për “ta qortuar” për luftën në Iran, duke iu referuar grupit si “jopatriotik”.
Të mërkurën, Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miratoi një masë që synon të ndalojë Trumpin nga ndërmarrja e veprimeve të mëtejshme ushtarake.
Në një postim në Truth Social, presidenti shkroi: "Dje, në një votim të pakuptimtë, Dhoma e Përfaqësuesve votoi, 4 republikanë të këqij dhe të gjithë demokratët, për të kufizuar Fuqitë e mia të Luftës, pikërisht në mes të negociatave të mia të fundit për t'i dhënë fund Luftës me Republikën Islamike të Iranit. Kush do të bënte një gjë kaq jopatriotike?"
Nuk është e qartë se sa forcë ligjore do të ketë masa e Dhomës së Përfaqësuesve.
Por, raportohet se Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë meritat e saj.
Gjithashtu e ka përshkruar këtë veprim si një përpjekje jokushtetuese për të kufizuar pushtetin presidencial.
Votimi, i cili kaloi 215-208, ishte për të miratuar rezolutën për fuqitë e luftës, e cila do t'i kërkonte Trumpit të tërhiqte forcat amerikane ose të kërkonte miratimin e Kongresit për konfliktin.
Kjo ishte përpjekja e katërt nga Dhoma e Përfaqësuesve për të frenuar fuqitë e luftës të Trumpit.
Senati miratoi një rezolutë të ngjashme në maj, por ende nuk ka mbajtur një votim të plotë në Dhomën e Përfaqësuesve.
Pavarësisht se shihet kryesisht si simbolike, miratimi i rezolutës shton presionin mbi Shtëpinë e Bardhë për t'i dhënë fund luftës, pasi çmimet e benzinës janë rritur ndjeshëm dhe kundërshtimi publik ndaj luftës është rritur. /Telegrafi/