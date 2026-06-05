Mira Murati flet për kompaninë e saj të inteligjencës artificiale
Mira Murati ka folur për herë të parë për kompaninë e saj të re të inteligjencës artificiale "Thinking Machine" dhe për ngjarjet që ndodhën në OpenAI, duke dhënë detaje për largimin e saj dhe drejtimin e ri profesional.
Në një intervistë, ajo shpjegoi se vendimi për të krijuar një kompani të re erdhi pas përvojës së gjatë në OpenAI dhe dëshirës për të ndërtuar sisteme më të avancuara të inteligjencës artificiale.
Murati theksoi se qëllimi i kompanisë së saj është zhvillimi i AI që është më i kuptueshëm, më i përshtatshëm për përdoruesit dhe më i sigurt për përdorim të gjerë.
Ajo gjithashtu foli për sfidat dhe tensionet brenda OpenAI gjatë periudhës kur punonte aty, duke nënvizuar se zhvillimet e shpejta të AI kanë sjellë edhe vendime të vështira organizative.
Sipas saj, inteligjenca artificiale po kalon nga një mjet i thjeshtë në një “bashkëpunëtor” të njeriut në punë dhe jetën e përditshme.
Murati shtoi se fokusi kryesor i kompanisë së saj është krijimi i teknologjive që e bëjnë këtë bashkëpunim më të natyrshëm dhe më të dobishëm për njerëzit. /Telegrafi/
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