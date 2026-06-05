Tentuan ta ngjyrosin mbishkrimin "I Love Mitrovica", Policia: Dy të dyshuarve iu është shqiptuar kundërvajtje për vandalizëm
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se sot, më 05.06.2026 ka pranuar vendimin e komunës së Mitrovicës së Veriut për largim të mbishkrimit ‘I Love Mitrovica’.
Policia njofton se në vend të ngjarjes menjëherë kanë dalë njësitet policore, si dhe sipas procedurave të parapara ligjore janë njoftuar inspektorët komunalë, që vendimi në fjalë duhet të shtyhet derisa të pranohet vendimi nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).
“Në vendin e ngjarjes, ka ardhur kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut me rreth 20 persona, ku në mesin e tyre ka qenë edhe kryesuesi i Kuvendit Komunal Mitrovicë Veri, të cilët pasi janë njoftuar nga komandanti i stacionit policor rreth situatës, kryetari pas dhënies së intervistës për media, iu është drejtuar zyrtarëve policorë me fjalë ‘tani do të ngjyrosim me ngjyrë emblemën’.
Derisa zyrtarët policorë kanë njoftuar se një gjë e tillë nuk lejohet të ndodhë, njëherit kanë kërkuar dhe tentuar të ndalojnë dëmtimin/ngjyrosjen e objektit publik”, thuhet në njoftim.
Policia thekson se edhe përkundër kërkesës dhe urdhrit që të ndalohet dëmtimi/ngjyrosja e objektit publik, të njëjtit kanë filluar ta ngjyrosin atë, me ç’rast është dashur intervenimi i zyrtarëve policorë të cilët kanë shoqëruar dy personat në stacion policor.
Sipas procedurave të parapara të njëjtëve iu është shqiptuar kundërvajtje për vandalizëm.
Me urdhër të prokurorit kompetent janë liruar, për të vazhduar me procedurat e mëtejme. /Telegrafi/