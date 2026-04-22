"Donald Trump kërkoi të kishte qasje në kodet bërthamore në takimin rreth Iranit" - çfarë dihet rreth këtij 'raportimi shpërthyes', por të pakonfirmuar?
Një raport shpërthyes, por i pakonfirmuar, pretendonte se presidenti Donald Trump u përpoq të “kishte qasje në kodet bërthamore” gjatë një takimi të stuhishëm mbi luftën me Iranin të shtunën, por u ndalua nga anëtari më i lartë i ushtrisë amerikane.
Raporti e ka origjinën nga një paraqitje e oficerit të CIA-s, Larry Johnson, në “Judging Freedom”, një podcast dhe emision në YouTube i drejtuar nga ish-analisti ligjor i Fox News, Andrew Napolitano.
Por një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë e ka hedhur poshtë si të rremë një pretendim të tillë që tanimë është bërë viral, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Johnson pretendoi se një takim urgjent i Shtëpisë së Bardhë më 18 prill u bë konfrontues, duke pretenduar se Gjenerali Dan Caine, Kryetar i Shtabit të Përbashkët, i rezistoi një direktive presidenciale që përfshinte të ashtuquajturat kode bërthamore.
Sipas Johnson, shkëmbimi ishte "një shpërthim i madh", me gjeneralin që dyshohet se refuzoi të “ndihmonte” veprimin.
Megjithatë, asnjë raportim i pavarur ose konfirmim zyrtar nuk e ka mbështetur këtë rrëfim.
Ndërsa takimet e nivelit të lartë u zhvilluan rreth skadimit të armëpushimit të Iranit, asnjë burim i besueshëm nuk ka verifikuar se autoriteti i lëshimit bërthamor është përdorur ndonjëherë.
Disa ligjvënës republikanë kanë shprehur gjithashtu skepticizëm.
Senatori Thom Tillis ka thënë se do të kërkonte konfirmime të shumëfishta burimesh përpara se ta merrte seriozisht pretendimin, duke shtuar se nuk mund ta imagjinonte një skenar të tillë si një konsideratë të vërtetë.
Siç theksohet më tej, pretendimi bie ndesh gjithashtu me mënyrën se si funksionon sistemi i komandës bërthamore të SHBA-së.
Sipas protokolleve të përcaktuara, kryetari i Shefave të Përbashkët të Shtabit shërben në një kapacitet këshillues dhe nuk ka autoritetin për të bllokuar ose ekzekutuar një urdhër lëshimi.
Ndërsa ekzistojnë masa mbrojtëse si "rregulli i dy personave", sistemi është projektuar për të siguruar që çdo urdhër i ligjshëm nga komandanti i përgjithshëm të zbatohet.
Dhe një përballje e drejtpërdrejtë mbi procedurat e lëshimit bërthamor të llojit të përshkruar do të përfaqësonte një krizë kushtetuese të gjerë, në vend të një mosmarrëveshjeje rutinë.
⚡️ Trump tried to access nuclear codes — was stopped
According to former CIA analyst Larry Johnson, during an emergency White House meeting the president allegedly demanded the nuclear codes.
The Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Caine, reportedly said “no.”… pic.twitter.com/AoLESsCbyW
— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026
Johnson, i cili shërbeu si zëvendësdrejtor i Zyrës së Kundërterrorizmit të Departamentit të Shtetit nga viti 1989 deri në vitin 1993, është përballur me shqyrtim në vitet e fundit për pretendimet e kaluara.
Johnson ishte midis atyre që ishin të lidhur me një pretendim gjerësisht të diskutuar të vitit 2017 se agjencia britanike e inteligjencës GCHQ ndihmoi administratën Obama të spiunonte fushatën presidenciale të Trump - një pretendim i refuzuar publikisht nga zyrtarët amerikanë dhe britanikë dhe i përshkruar nga GCHQ si "krejtësisht qesharak".
Ai më parë përhapi thashetheme të rreme se Michelle Obama mbajti një fjalim racist kundër njerëzve të bardhë, sipas Newsweek.
Ai është shfaqur gjithashtu në mediat shtetërore ruse, ku komentet e tij janë amplifikuar në narrativa pro-Kremlinit. /Telegrafi/