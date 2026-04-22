Çmimi i naftës luhatet pranë 100 dollarëve për fuçi pas sulmeve ndaj anijeve pranë Ngushticës së Hormuzit
Çmimet e naftës po rriten sot, pas raportimeve për sulme iraniane ndaj anijeve kontejnerë pranë Ngushticës së Hormuzit vetëm disa orë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump zgjati armëpushimin me Iranin për të lejuar më shumë kohë për bisedime paqeje.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, është rritur rreth 0.8% në 99.2 dollarë për fuçi, pasi kishte prekur shkurtimisht 100 dollarë më herët gjatë ditës.
WTI, indeksi amerikan, është rritur me një diferencë të ngjashme në 90.3 dollarë për fuçi, transmeton Telegrafi.
Dy anije kontejnerë u qëlluan në ujërat pranë Ngushticës së Hormuzit sot, tha Qendra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar.
UKMTO ia atribuoi një nga sulmet Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe tha se ekuipazhet e të dy anijeve ishin të sigurta.
Para raportimeve të sulmeve, analistët thanë se vendimi i Trump për të zgjatur armëpushimin kishte përmirësuar ndjesinë midis tregtarëve, edhe pse bllokada e SHBA-së ndaj porteve iraniane mbeti në fuqi.
“Është në interes të të dyja palëve të arrijnë një marrëveshje”, shkroi në një shënim Mohit Kumar, kryeekonomist evropian në bankën e investimeve Jefferies.
Por kjo nuk do t’i kthejë çmimet e naftës në nivelet e para luftës, shtoi ai, duke thënë se çmimet e naftës ka të ngjarë të qëndrojnë rreth 75-80 dollarë për fuçi gjatë tre deri në gjashtë muajve të ardhshëm.
Ndërkohë, tregjet e aksioneve janë të përziera sot. Në Azi, indeksi Kospi i Koresë së Jugut, indeksi Nikkei i Japonisë dhe indeksi Shanghai Composite i Kinës u mbyllën pak më lart, ndërsa Hang Seng i Hong Kongut përfundoi 1.2% më poshtë.
Tregjet në Evropë janë përgjithësisht të sheshta dhe kontratat e ardhshme të SHBA-së tregojnë për një hapje pak më të fortë.
“Tregjet do të balancojnë lajmet pozitive të një armëpushimi të vazhdueshëm me rrjedhën tjetër të lajmeve – bisedimet e paqes nuk po përparojnë dhe Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur”, shkroi në një shënim Emma Wall, kryestratege investimesh në Hargreaves Lansdown. /Telegrafi/