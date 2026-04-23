Irani pretendon se ka sekuestruar një anije në Ngushticën e Hormuzit, pamje
Një nga lajmet kryesore të djeshme ishte nga Ngushtica e Hormuzit, ku Irani kapi dy anije dhe sulmoi një të tretë.
Teherani ka publikuar tani një video të forcave të tij, ku pretendon se ata shihen duke hipur në një cisternë, të armatosur dhe të maskuar.
Nuk është e qartë se ku janë filmuar pamjet, por gjatë tyre, emri i anijes mund të shihet si Epaminondas - një nga anijet e sekuestruara dje.
Ndryshe, ndërsa ushtria amerikane kap dhe ridrejton anijet në bllokadën e saj të vazhdueshme detare të porteve iraniane, afati kohor i luftës mbetet i pasigurt ndërsa diplomacia ngec.
Bisedimet e paqes midis SHBA-së dhe Iranit u anuluan në Pakistan këtë javë dhe tani sytë janë mbi Izraelin dhe Libanin, ndërsa ata përgatiten të takohen për një raund të dytë negociatash në Uashington më vonë sot. /Telegrafi/