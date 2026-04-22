Trump planifikon t'u japë iranianëve një afat kohor të kufizuar për të paraqitur një propozim të unifikuar
Presidenti Donald Trump planifikon t'u japë iranianëve një afat kohor të kufizuar për të dalë me një propozim të unifikuar për të rikthyer në rrugën e duhur negociatat diplomatike, thanë për CNN dy burime të njohura me diskutimet e brendshme.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse mesazhi i Trump kishte mbërritur te iranianët, transmeton Telegrafi.
Administrata nuk dëshiron ta zgjasë armëpushimin për një kohë të pacaktuar, thanë burimet, dhe nuk dëshiron t'i japë Iranit kohë për të zvarritur më tej bisedimet.
Presidenti ishte i kujdesshëm për zgjatjen e armëpushimit fillestar përtej afatit të së mërkurës, thanë burimet.
Ai dëshiron që një marrëveshje të finalizohet sa më shpejt të jetë e mundur, dhe kishte shpresuar se presioni i një afati kohor do t'i detyronte iranianët të uleshin në tryezë para se të skadonte armëpushimi.
Megjithatë, ndihmësit kryesorë të Trump besojnë se ka përçarje brenda udhëheqjes iraniane dhe se iranianët nuk kanë konsensus mbi qëndrimin e tyre për të fuqizuar negociatorët për të finalizuar një marrëveshje, raportoi më parë CNN.
Vendimi i Trump për t'i dhënë Teheranit më shumë kohë për të paraqitur një "propozim të unifikuar", siç e karakterizoi ai, pasqyron dëshirën e administratës për ta zgjidhur luftën në mënyrë diplomatike, si dhe hezitimin e saj për të rinisur sulmet kinetike, thanë burimet.
Ndërkohë, presidenti beson se bllokada amerikane e Ngushticës së Hormuzit do të vazhdojë të ushtrojë presion mbi iranianët ndërsa negociatat vazhdojnë.
Por ekziston gjithashtu pranimi midis ekipit të Trump se sa më gjatë të vazhdojë bllokada, aq më shumë dëme do të shkaktojë ekonomia botërore, thanë burimet. /Telegrafi/