Irani thotë se do të "hakmerret së shpejti" ndaj sekuestrimit të anijes së mallrave nga SHBA-të
Irani ka paralajmëruar se do të "hakmerret së shpejti" pasi SHBA-të sekuestruan një anije mallrash iraniane.
Në një përgjigje zyrtare ndaj operacionit më herët, komanda e lartë e përbashkët ushtarake e Iranit tha se SHBA-të kishin shkelur armëpushimin dyjavor midis dy vendeve duke qëlluar një nga anijet e saj tregtare.
Ajo e përshkroi sekuestrimin e anijes Touska me flamur iranian nga ushtria amerikane si "grabitje detare dhe të armatosur".
Forcat iraniane sulmuan disa anije ushtarake amerikane me dronë pas operacionit, tha komanda ushtarake.
Ajo tha se anija po shkonte nga Kina në Iran.
Ushtria amerikane ka publikuar një përditësim mbi sekuestrimin e një anijeje mallrash me flamur iranian nga marinsat e saj, pasi Donald Trump njoftoi operacionin.
Pamje që thuhet se tregojnë momentin kur një anije luftarake amerikane hapi zjarr ndaj një anijeje mallrash me flamur iranian
Anija Touska u kap nga USS Spruance, një shkatërrues me raketa të telekomanduara, ndërsa përpiqej të lundronte drejt bazës iraniane Bandar Abbas, tha Komanda Qendrore.
Forcat amerikane lëshuan "paralajmërime të shumta" për anijen gjatë një periudhe gjashtë-orëshe, tha ajo.
Kur ajo nuk u përgjigj, Spruance i tha anijes të evakuonte dhomën e motorëve përpara se të qëllonte disa herë në zonë.
Marinsat nga Njësia e 31-të Ekspedicionare Detare hipën më pas në anijen e mallrave.
"Forcat amerikane vepruan në një mënyrë të qëllimshme, profesionale dhe proporcionale për të siguruar pajtueshmërinë", ka thënë Komanda Qendrore.
Ajo shtoi se rreth 25 anije tregtare ishin udhëzuar të ktheheshin ose të ktheheshin në një port iranian që kur filloi bllokada amerikane të hënën. /Telegrafi/