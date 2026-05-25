Shpërthime në një qytet iranian në Gjirin Persik
Disa shpërthime janë dëgjuar në qytetin port iranian Bandar Abbas në gjysmën e fundit, raportuan mediat shtetërore iraniane.
Vendndodhja dhe origjina e saktë e tingujve është ende e panjohur, transmeton Telegrafi.
Qyteti shtrihet në Gjirin Persik, në veri të Ngushticës së Hormuzit.
Tinguj të ngjashëm u dëgjuan në të njëjtën kohë rreth qyteteve Sirik dhe Jask, sipas raportit.
Aeroplanët luftarakë iranianë rrëzuan me sukses një "dron armiqësor" në Gjirin Persik më herët gjatë ditës së sotme.
Më herët këtë muaj, një zyrtar amerikan i tha NBC News se forcat e tyre kryen sulme "mbrojtëse" në Bandar Abbas. /Telegrafi/