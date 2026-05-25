"Bisedime intensive" me delegacionin e nivelit të lartë iranian në Doha janë duke vazhduar
Një burim diplomatik i tha CNN-së se bisedimet intensive që filluan në Katar këtë mëngjes mbi detajet e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund konfliktit rajonal po vazhdojnë.
Një delegacion i nivelit të lartë i përbërë nga kryenegociatori i Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi dhe Guvernatori i Bankës Qendrore, Abdolnaser Hemmati, mbërritën në Doha të hënën herët për bisedime mbi çështjet që lidhen me Ngushticën e Hormuzit dhe uraniumin shumë të pasuruar të Iranit, tha burimi, transmeton Telegrafi.
Ndër temat që po diskutohen janë fondet e ngrira të Iranit, të cilat trajtohen në memorandumin e mirëkuptimit që aktualisht po negociohet midis Uashingtonit dhe Teheranit dhe do të jenë pjesë e çdo marrëveshjeje përfundimtare, kishte thënë më parë diplomati.
Negociatat kanë qenë duke u zhvilluar midis ndërmjetësve të Katarit dhe delegacionit iranian në koordinim me Shtetet e Bashkuara, tha burimi.