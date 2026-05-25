Irani nuk do të tërhiqet, thotë zyrtari i lartë i sigurisë në mesazhin e parë për publikun iranian
Mohammad Bagher Zolghadr, udhëheqësi i sapoemëruar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të vendit, shfaqi qëndrimin e tij të ashpër në mesazhin e tij të parë për popullin iranian, duke u zotuar se "nuk do të ketë tërheqje" në luftën e Iranit kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
"Fusha ushtarake, fusha diplomatike dhe njerëzit e dërguar në rrugë e demonstruan këtë përmes rezistencës së tyre të guximshme dhe e gjunjëzuan armikun", tha ai, sipas agjencisë Tasnim të Iranit.
Zolghadr, një operator veteran i regjimit, u emërua kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në mars për të zëvendësuar Ali Larijani, i cili u vra në një sulm izraelit, transmeton Telegrafi.
Më parë, ai kishte qenë zëvendëskomandant i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, dhe ngritja e tij në detyrë pas vdekjes së Larijani tregon ndikimin në zgjerim të grupit në Iran që nga fillimi i luftës.
Ai bëri thirrje për "unitet dhe kohezion" midis popullit iranian, duke thënë se kjo në vetvete "është një fushë beteje tjetër në luftë".
"Një përpjekje kolektive për të parandaluar çdo fjalë ose veprim përçarës do ta çojë Iranin e dashur drejt fitores përfundimtare, me vullnetin e Zotit", shtoi ai.