Irani do të rihapë Ngushticën e Hormuzit 30 ditë pas arritjes së një marrëveshjeje paqeje
SHBA-të dhe Irani po diskutojnë një plan për të rihapur Ngushticën e Hormuzit 30 ditë pasi të kenë rënë dakord për një marrëveshje paqeje.
Ky është një raport nga gazeta financiare Nikkei, duke cituar një burim diplomatik nga Lindja e Mesme, transmeton Telegrafi.
Një zyrtar i lartë amerikan tha më parë se Irani kishte rënë dakord "në parim" për të hapur ngushticën - e cila ka qenë e bllokuar për trafikun tregtar për pjesën më të madhe të luftës, duke rritur çmimet globale të naftës - në këmbim të heqjes së bllokadës së porteve iraniane nga SHBA-të.
SHBA-të dhe Irani punojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet gjuhësore mbi çështjet bërthamore dhe sanksionet
Besohet se do të ketë 60 ditë për të siguruar një marrëveshje përfundimtare.
Ndryshe, mosmarrëveshjet mbi gjuhën mbi programin bërthamor të Iranit dhe heqja e sanksioneve kanë penguar finalizimin e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës, sipas zyrtarëve amerikanë, megjithëse ka optimizëm se mosmarrëveshjet do të zgjidhen relativisht shpejt.
Prania e një delegacioni iranian në Katar të hënën - përfshirë anëtarë të lartë të ekipit negociator të Teheranit - ishte një shenjë pozitive, tha një zyrtar amerikan, duke përmendur aftësitë ndërmjetësuese të Katarit. /Telegrafi/