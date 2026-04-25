Irani kërcënon me reagim të ashpër nëse bllokada detare e SHBA-së vazhdon
Ushtria e Iranit ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet nëse SHBA-të vazhdojnë bllokadën e porteve iraniane.
Në një deklaratë të transmetuar nga disa media shtetërore, komanda qendrore e ushtrisë paralajmëroi se SHBA-të "do të përballen me një përgjigje nga forcat e fuqishme të armatosura të Iranit" nëse "bllokada" vazhdon.
"Ne jemi të gatshëm dhe të vendosur, ndërsa monitorojmë sjelljen dhe lëvizjet e armiqve", shton ajo.
Ndryshe, Irani ka shpalosur kërkesat dhe shqetësimet para ndërmjetësve pakistanezë në lidhje me propozimet e Shteteve të Bashkuara, ka bërë të ditur për Reuters një burim i përfshirë në bisedime.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Aragchi, mbërriti gjatë natës në Islamabad, ku këtë mëngjes zhvilloi takime me shefin e ushtrisë së Pakistanit, si dhe me ministrin e Brendshëm dhe atë të Jashtëm të vendit.
Ndërkohë, për këtë fundjavë nuk janë paraparë bisedime të drejtpërdrejta mes SHBA-së dhe Iranit.
Megjithatë, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se të dërguarit Steve Witkoff dhe Jared Kushner pritet të mbërrijnë sot në Islamabad. /Telegrafi/