Çfarë është pasurimi i uraniumit dhe sa shpejt mund të ndërtojë Irani një bombë bërthamore?
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka pohuar se një marrëveshje e re bërthamore që po negociohet me Iranin do të jetë "shumë më e mirë" sesa Plani i Përbashkët i Veprimit Gjithëpërfshirës (JCPOA) i vitit 2015, nga i cili SHBA-të u tërhoqën në vitin 2018 gjatë mandatit të tij të parë.
Dhe të martën, Trump zgjati armëpushimin dyjavor me Iranin një ditë para se të skadonte, me shpresën për një raund të dytë bisedimesh në Islamabad të Pakistanit.
Kryesore midis kërkesave të SHBA-së është që Irani të ndalojë të gjithë pasurimin e uraniumit.
Irani gjithmonë ka këmbëngulur që programi i tij bërthamor është vetëm për përdorim civil, siç është për prodhimin e energjisë, i cili kërkon pasurim të uraniumit midis 3 dhe 5 përqind.
Për të ndërtuar armë bërthamore, uraniumi duhet të pasurohet në 90 përqind.
Në këtë shpjegues, Al Jazeera ka treguar se çfarë është uraniumi, si pasurohet dhe sa kohë mund t'i duhet Iranit për të bërë një armë bërthamore, përcjell Telegrafi.
Çfarë është uraniumi dhe cilat vende e kanë atë?
Ai është një metal i dendur që përdoret si lëndë djegëse në reaktorët dhe armët bërthamore.
Është natyrshëm radioaktiv dhe zakonisht gjendet në përqendrime të ulëta në shkëmbinj, tokë dhe madje edhe në ujin e detit.
Rreth 90 përqind e uraniumit në botë prodhohet në vetëm pesë vende: Kazakistan, Kanada, Namibi, Australi dhe Uzbekistan. Rezerva të uraniumit janë gjetur edhe në vende të tjera.
Urani nxirret ose duke e nxjerrë nga toka ose, më shpesh, përmes një procesi kimik që tret uraniumin nga brenda shkëmbit.
Para se të përdoret si lëndë djegëse bërthamore, uraniumi përpunohet në disa forma të ndryshme.
Cilat janë nivelet e ndryshme të pasurimit të uraniumit?
Sa më e lartë të jetë përqindja e U-235, aq më i pasuruar është uraniumi.
Sasi të vogla (3-5 përqind) janë të mjaftueshme për të furnizuar reaktorët e energjisë bërthamore, ndërsa armët kërkojnë nivele shumë më të larta pasurimi (rreth 90 përqind).
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) e konsideron çdo gjë nën 20 përqind si uranium të pasuruar pak (LEU), ndërsa çdo gjë mbi 20 përqind konsiderohet uranium i pasuruar shumë (HEU).
Sa kohë duhet për të pasuruar uraniumin?
Përpjekja që duhet për të pasuruar uraniumin nuk është lineare, që do të thotë se është shumë më e vështirë të kalosh nga 0.7 përqind uranium natyror në 20 përqind LEU sesa të kalosh nga 20 përqind në 90 përqind HEU.
Pasi uraniumi arrin pasurimin 60 përqind, bëhet shumë më e shpejtë të arrish gradën 90 përqind për armë.
Përpjekja që duhet për të pasuruar uraniumin matet në njësi pune ndarëse (SWU).
Sipas IAEA-s, besohet se Irani ka rreth 440 kg (970 lbs) uranium të pasuruar në 60 përqind - të mjaftueshme për të ndërtuar teorikisht 10 ose 11 bomba atomike me teknologji të ulët nëse rafinohet në 90 përqind.
Ted Postol, profesor emeritus i shkencës, teknologjisë dhe sigurisë ndërkombëtare në Institutin e Teknologjisë në Masaçusets (MIT), i tha Al Jazeera se para sulmit të SHBA-së ndaj centralit bërthamor të Iranit në Fordow, vendi kishte të paktën 10 kaskada me nga 174 centrifuga IR-6 në funksionim - që do të thotë 1,740 centrifuga IR-6.
IR-6 është një nga modelet më të përparuara të centrifugave të Iranit. Vendi gjithashtu ka dhjetëra mijëra centrifuga më të vjetra.
Megjithatë, dihet pak për kushtet e këtyre centrifugave ose rezervat e heksafluoridit të uraniumit, të cilat besohet se janë ende “të varrosura” nën tokë.
Sa e lehtë do të ishte për Iranin të ndërtonte një armë bërthamore?
Postol tha se rezervat e Iranit mbahen nën tokë, që do të thotë se një sulm ushtarak nuk do të eliminonte domosdoshmërisht kërcënimin bërthamor.
Një kaskadë e vetme centrifuge e aftë për të pasuruar uranium të gradës së armëve nuk mund të zërë “më shumë hapësirë dyshemeje sesa një apartament studio, duke e bërë atë të fshehur lehtësisht në një laborator të vogël”, tha ai, duke vlerësuar zonën në 60 metra katrorë.
“Një makinë e vetme Prius Compact Hybrid mund të prodhojë energji elektrike të mjaftueshme për të drejtuar katër ose më shumë nga këto kaskada në të njëjtën kohë”, shtoi Postol, që do të thotë se “Irani mund ta shndërrojë fshehurazi 60 përqind të uraniumit të tij në metal uranium të gradës së armëve”.
Çfarë thotë NPT për pasurimin?
Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT), i miratuar në vitin 1968, është një marrëveshje ndërkombëtare historike që synon parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe promovimin e përdorimeve paqësore të energjisë bërthamore. Irani është nënshkrues i këtij pakti.
Traktati mbështet të drejtën e të gjithë nënshkruesve për të pasuruar uraniumin për qëllime paqësore, duke përfshirë energjinë, qëllime mjekësore ose industriale, me masa mbrojtëse të sakta për të siguruar që ai të mos devijohet për të prodhuar armë.
Sipas NPT-së, shtetet që kanë armë bërthamore bien dakord të mos transferojnë armë bërthamore ose të mos ndihmojnë shtetet që nuk kanë armë bërthamore në zhvillimin e tyre.
Shtetet që nuk kanë armë bërthamore gjithashtu bien dakord të mos kërkojnë ose të mos blejnë armë bërthamore.
Pavarësisht kësaj, shumica e fuqive bërthamore aktualisht po modernizojnë arsenalet e tyre në vend që t'i çmontojnë ato.
Shumica e vendeve janë nënshkruese, përveç pesë: India, Pakistani, Izraeli, Sudani i Jugut dhe Koreja e Veriut.
Çfarë marrëveshjesh ka bërë Irani në lidhje me programin e tij bërthamor në të kaluarën?
Në vitin 2015, nën administratën e Barack Obama, Irani arriti një marrëveshje me gjashtë fuqi botërore - Kinën, Francën, Gjermaninë, Rusinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në - plus Bashkimin Evropian, e njohur si JCPOA.
Sipas paktit, Teherani pranoi të zvogëlonte programin e tij bërthamor, duke e kufizuar pasurimin në 3.67 përqind, në këmbim të lehtësimit nga sanksionet.
"Iranianët ranë dakord për këtë dhe po ndiqnin traktatin. Nuk kishte asnjë problem me traktatin, absolutisht asnjë problem", tha Postol, përcjell Telegrafi.
Por në vitin 2018, Trump u tërhoq nga marrëveshja, duke e quajtur atë “të njëanshme” dhe duke rivendosur sanksionet ndaj Iranit. Irani u përgjigj duke rinisur përfundimisht pasurimin në Fordow.
Pasi SHBA-të vranë gjeneralin iranian Qassem Soleimani në janar 2020, Teherani deklaroi se nuk do të ndiqte më kufijtë e caktuar të pasurimit të uraniumit.
Ish-presidenti Joe Biden bëri përpjekje për të ringjallur marrëveshjen, por ajo nuk u realizua kurrë për shkak të mosmarrëveshjeve nëse sanksionet duhet të hiqen më parë apo Irani duhet t’i ribashkohet JCPOA-s së pari.
Trump ka thënë vazhdimisht se Irani nuk duhet të ketë aftësinë për të prodhuar armë bërthamore.
Kjo edhe ka qenë një nga vijat e kuqe të Uashingtonit gjatë bisedimeve me zyrtarët iranianë gjatë vitit të kaluar, dhe ishte gjithashtu justifikimi qendror që Uashingtoni përdori kur bombardoi objektet bërthamore iraniane gjatë luftës 12-ditore SHBA-Izrael kundër Iranit vitin e kaluar.
Ndërkohë në negociatat aktuale, Irani ka thënë se është i gatshëm të "zvogëlojë" uraniumin e pasuruar 60 përqind në rreth 20 përqind - pragu për uraniumin e pasuruar dobët.
Procesi i zvogëlimit të sasisë përfshin përzierjen e stoqeve me uranium të varfëruar për të arritur një përqindje më të ulët të U-235 të pasuruar në përgjithësi.
Cilat vende kanë armë bërthamore?
Nëntë vende zotëronin afërsisht 12,187 koka bërthamore deri në fillim të vitit 2026, sipas Federatës së Shkencëtarëve Amerikanë.
Përafërsisht dy të tretat janë në pronësi të dy kombeve - Rusisë (4,400) dhe SHBA-së (3,700), duke përjashtuar arsenalet e tyre bërthamore të tërhequra.
Rreth 9,745 nga totali i armëve bërthamore ekzistuese janë rezerva ushtarake për raketa, nëndetëse dhe avionë.
Pjesa tjetër është tërhequr nga përdorimi.
Nga rezervat ushtarake, 3,912 janë aktualisht të vendosura në raketa ose në baza bombarduese, sipas Federatës së Shkencëtarëve Amerikanë.
Nga këto, rreth 2,100 janë në koka luftarake amerikane, ruse, britanike dhe franceze, gati për përdorim me një njoftim të shkurtër.
Ndërsa Rusia dhe SHBA-të kanë çmontuar mijëra koka luftarake, disa vende mendohet se po rrisin rezervat e tyre, veçanërisht Kina.
I vetmi vend që ka hequr dorë vullnetarisht nga armët bërthamore është Afrika e Jugut. Në vitin 1989, qeveria ndaloi programin e saj të armëve bërthamore dhe filloi çmontimin e gjashtë armëve të saj bërthamore vitin pasardhës.
Besohet se Izraeli zotëron armë bërthamore, me një rezervë prej të paktën 90. Ai vazhdimisht nuk e ka konfirmuar dhe as mohuar këtë, dhe pavarësisht traktateve të shumta, përballet me pak presion ndërkombëtar për transparencë. /Telegrafi/