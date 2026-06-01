Një pilulë ditore thuhet se dyfishon kohën e mbijetesës për pacientët me kancer pankreatik
Një pilulë është zbuluar se pothuajse dyfishon kohën e mbijetesës për pacientët me kancer të avancuar të pankreasit, me ekspertët që e përshkruajnë testin si një ndryshim rrënjësor.
Ilaçi, i quajtur daraxonrasib, duket të jetë një përparim në menaxhimin e një sëmundjeje që ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë nga të gjitha kanceret kryesore.
Ai ndihmon në parandalimin e përhapjes së kancerit duke “fiksuar dhe çaktivizuar” gjenin e mutuar KRAS, i cili është në më shumë se 90% të tumoreve pankreatike dhe nxit rritjen e kancerit, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
Testi, i cili përfshinte 500 pacientë në Amerikën e Veriut, Evropë dhe Azi, zbuloi se koha mesatare e mbijetesës për pacientët në kimioterapi ishte 6.6 muaj, krahasuar me 13.2 muaj për pacientët në daraksonrasib.
Ai gjithashtu shkaktoi më pak efekte anësore.
"Këto rezultate po ndryshojnë peizazhin për pacientët me kancer pankreatik metastatik me një mutacion KRAS", ka thënë Rachna Shroff, shefe e divizionit të hematologjisë/onkologjisë në Qendrën e Kancerit të Universitetit të Arizonës.
Kanceri i pankreasit shpesh zbulohet vonë dhe është i njohur për vështirësinë e trajtimit. Më shumë se gjysma e njerëzve me kancer të pankreasit vdesin brenda tre muajve nga diagnoza.
Ai mund të jetë i vështirë të diagnostikohet sepse simptomat shpesh nuk shfaqen në fazat e hershme dhe mund të tregojnë për gjendje të tjera.
Studim, i udhëhequr nga shkencëtarë amerikanë dhe i prezantuar në takimin vjetor të Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike në Çikago, përfshinte 248 pacientë të cilëve iu dha daraxonrasib dhe 252 të cilëve iu dha kimioterapia.
Shumica kishin tumore me mutacione specifike të gjenit KRAS.
Përveç zgjatjes së ndjeshme të jetës së pacientëve, ilaçi, i marrë një herë në ditë, shkaktoi gjithashtu më pak efekte anësore në krahasim me kimioterapinë.
Efekte anësore të rënda u përjetuan nga 43.6% e pacientëve që merrnin daraxonrasib krahasuar me 57.5% që merrnin kimioterapi.Anna Jewell, drejtoreshë e shërbimeve, kërkimit dhe inovacionit në Pancreatic Cancer UK, tha se trajtimet ishin "disa nga zhvillimet më emocionuese që kemi parë në kancerin e pankreasit për një kohë shumë të gjatë". /Telegrafi/