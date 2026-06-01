Dardanët rikthehen në stërvitje, Kosova vazhdon përgatitjet për ndeshjen ndaj Andorrës
Kombëtarja e Kosovës ka vazhduar përgatitjet për ndeshjen miqësore kundër Andorrës, pas përballjes së zhvilluar të dielën në Pragë ndaj Çekisë.
Stafi teknik ka organizuar seancën e radhës stërvitore në stadiumin Stadiumi Fadil Vokrri, ku morën pjesë 11 futbollistë. Ndërkohë, pjesa tjetër e ekipit zhvilloi program rigjenerues në hotel, pas ngarkesës së ndeshjes së fundit.
Përzgjedhësi dhe stafi i tij po vazhdojnë punën me intensitet të lartë, duke u fokusuar te aspektet taktike dhe fizike para testit të ardhshëm miqësor.
Kosova do të kërkojë një paraqitje pozitive ndaj Andorrës, teksa këto ndeshje po shërbejnë si mundësi për të testuar lojtarët dhe për të konsoliduar grupin para sfidave zyrtare që e presin Kombëtaren në muajt e ardhshëm.
Përgatitjet e Dardanëve do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me fokus maksimal drejt miqësores së dytë.