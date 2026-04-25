Presidenti Donald Trump tha se anulimi i planeve që dy nga këshilltarët e tij kryesorë të udhëtonin në Islamabad të Pakistanit për një raund të ri bisedimesh nuk do të thotë rifillim i luftës.

“Jo. Nuk do të thotë këtë. Ende nuk kemi menduar për këtë”, tha Trump në një telefonatë me Barak Ravid, gazetar i Axios dhe kontribues në CNN, kur u pyet nëse vendimi për të mos dërguar të dërguarin special Steve Witkoff dhe dhëndrin e Trump, Jared Kushner, në Pakistan duhet të interpretohet si një hap drejt një raundi tjetër luftimesh.

Ndryshe, presidenti amerikan, Donald Trump, i ka thënë Fox News se ka anuluar dërgimin e të dërguarve të tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Pakistan për bisedime me Iranin.

Trump anulon dërgimin e delegacionit për bisedime me Iranin

Raportohet se delegacioni iranian është larguar nga Islamabadi pasi është takuar me zyrtarë pakistanezë.

"Nuk do të bëjnë një fluturim 18-orësh për të shkuar atje, ne i kemi të gjitha kartat", deklaroi Trump.

"Ata mund të na telefonojnë kur të duan, por ju nuk do të bëni më fluturime 18-orëshe duke ndenjur ulur e duke folur për asgjë", iu drejtua presidenti Witkoff dhe Kushner. /Telegrafi/

