Irani hap zjarr ndaj anijes në Ngushticën e Hormuzit
Një anije pësoi "dëme të rënda" pasi iu afrua dhe u qëllua nga një anije e IRGC-së në Ngushticën e Hormuzit, tha Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar.
UKMTO tha se mori një raport për një incident 15 milje detare në verilindje të Omanit, transmeton Telegrafi.
"Kapiteni i një anijeje kontejnerësh raportoi se anijes iu afrua një anije luftarake e IRGC-së e cila më pas qëlloi mbi anijen, gjë që shkaktoi dëme të rënda në urë", u tha në raport.
UKMTO shtoi se anija luftarake nuk e kontaktoi anijen para se të qëllonte. Të gjithë anëtarët e ekuipazhit u thanë se ishin të sigurt.
"Situata do të mbetet ashtu siç është", u theksua ndër tjera.
Në lajmet shtetërore iraniane, sulmi u përshkrua si "veprim zbatues".
Një zëdhënës i Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya - selia qendrore e forcave të armatosura iraniane - i tha agjencisë së lajmeve Fars: "Derisa Shtetet e Bashkuara të përfundojnë kufizimet mbi lirinë e plotë të lëvizjes së anijeve nga Irani dhe në Iran, Ngushtica e Hormuzit do të mbetet nën kontroll të rreptë dhe situata do të mbetet ashtu siç është". /Telegrafi/